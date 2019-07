Lamentele per gli schiamazzi notturni: stop agli alcolici nelle aree pubbliche

Dal 22 Luglio al 15 Settembre 2019 dalle ore 19.00 alle ore 07.00 è vietato detenere in qualunque contenitore e consumare bevande alcoliche di qualunque gradazione in luogo pubblico o aperto al pubblico transito, con esclusione del consumo effettuato all’interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione e nelle aree pubbliche dove si svolgono manifestazioni ed eventi regolarmente autorizzati.

Così recita l'ordinanza del neo sindaco di Sommacampagna, Fabrizio Bertolaso, che ha dovuto correre ai ripari dopo le numerose lamentale giunte in Comune dai proprio cittadini, che hanno segnalato schiamazzi e chiasso nelle ore notturne, oltre all'abbandono di rifiuti in alcune aree pubbliche.

Da Palazzo Terzi sono dunque scattate le contromisure per impedire che nuove situazioni di degrado si verifichino, così da rendere più sicure e tranquille per le famiglie le zone verdi del territorio.

L'ordinanza del sindaco di Sommacampagna

Allegati