Assalto al centro e Adigeo: steward e Polizia municipale gestiranno il traffico

Da oggi e per tutti i fine settimana di dicembre, il centro commerciale Adigeo utilizzerà 6 steward per facilitare l’accesso ai parcheggi della struttura, per gestire la disponibilità dei posteggi e per far defluire il traffico attorno alle vie d’accesso. L’impiego di personale extra da parte di Adigeo è frutto di una specifica richiesta avanzata, nei giorni scorsi, dal Comune che ha sollecitato la società a impiegare propri addetti per evitare code e rallentamenti nelle strade attorno al centro commerciale.

Il personale utilizzato nei pressi di Adigeo, tuttavia, è solo una parte di quello che, in questo fine settimana, dovrà gestire il traffico lungo le strade cittadine. Domenica, infatti, è previsto un grande afflusso di visitatori e turisti per la concomitante presenza dei mercatini di Natale, del mercato dell’antiquariato a San Zeno e della partita del Chievo.

Per questo, la Polizia municipale ha programmato un piano rinforzato della viabilità, con 52 agenti che gestiranno i punti nevralgici della mobilità cittadina, mentre l’Ufficio mobile di prossimità sarà operativo, per l’intera giornata, a San Zeno.