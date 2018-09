È Stefano Caneschi il nuovo comandante dei carabinieri di Verona

Sabato, 22 settembre, il capitano Stefano Caneschi ha assunto il comando della compagnia dei carabinieri di Verona. Nativo della provincia di Arezzo, classe '85, Caneschi ha ricevuto il testimone dal maggiore Antonio Mancini, il quale dopo tre anni a Verona è prossimo alla promozione ed andrà al comando del reparto operativo del comando provinciale di Matera.

Appassionato di Formula 1, sposato e papà di una bambina di due anni, Stefano Caneschi è figlio di un restauratore di mobili e si è arruolato nel settembre del 2004. Ha frequentato l'accademia militare di Modena e ha concluso il percorso formativo nella scuola ufficiali di Roma, laureandosi in giurisprudenza. Dal 2009 ha assunto il comando di un plotone nella scuola allievi e ha ricoperto anche il ruolo di alfiere della bandiera di guerra dell'Arma. Dal 2011, è stato comandante del nucleo operativo e radiomobile di Bracciano, in provincia di Roma, e dal 2013 è stato comandante dei carabinieri di Scandicci, in provincia di Firenze. È dunque alla prima esperienza alla guida di una compagnia di carabinieri di una grande città.