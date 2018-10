Stato di agitazione femminista, iniziative di Non Una di Meno anche a Verona

"Stato di agitazione permanente". Lo hanno dichiarato le femministe di Non Una di Meno al termine dell'assemblea nazionale tenuto il 6 e il 7 ottobre a Verona.

Non Una di Meno ha dichiarato lo "sciopero delle donne" per il prossimo 8 marzo, ma a quella data ci si arriverà dopo una serie di agitazioni che partiranno da Verona, dove il gruppo femminista ha già protestato pacificamente nell'aula del consiglio comunale durante l'approvazione della cosiddetta mozione antiaborto.

Abbiamo tracciato un percorso che comprende la proposta di un'iniziativa a Verona il 13 ottobre per l'aborto libero, sicuro e gratuito - si legge sulla pagina Facebook di Non Una di Meno - Mobilitarsi a Verona risponde all'urgenza di intervenire là dove gli attacchi reazionari all'aborto si stanno manifestando in modo eclatante, sapendo che si tratta di una battaglia del femminismo globale.