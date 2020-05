Stalli blu gratuiti e orari ZTL più ampi a Verona per un'altra settimana

Prolungate di un’altra settimana le agevolazioni previste a favore delle attività economiche cittadine e dei residenti. Fino a domenica 24 maggio compresa, sarà consentito parcheggiare gratuitamente sugli stalli blu della città e senza limiti di orario sugli stalli bianchi, anche nelle zone a “disco orario”.

Rimarrà in vigore fino al 24 maggio anche l’ordinanza che consente l’accesso alla Ztl del centro storico. In aggiunta alle finestre orarie già vigenti, si potrà transitare all’interno della Ztl, ogni giorno della settimana, anche dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 16 alle 22.

«Abbiamo prorogato le misure per avere dati ulteriori sull’efficacia - ha detto il sindaco Federico Sboarina -. Da lunedì riaprono negozi, bar e ristoranti, quindi un’altra settimana di sperimentazione ci consente di avere una visione generale e non a spot di ciò che è vantaggioso per la nostra città».