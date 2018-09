Legnago. "Ha strattonato e preso per il collo l'arbitro", 16 mesi di squalifica

Questa la motivazione per cui l'attaccante veronese del club calcistico Legnago Salus Niccolò Zanetti è stato squalificato dal giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti. Una squalifica molto pesante perché Zanetti dovrà stare lontano dai campi da gioco fino alla fine del 2019. La decisione è stata presa martedì 11 settembre, e quindi i mesi di squalifica per Niccolò Zanetti sono in sostanza 16.

L'episodo riportato nella motivazione della sentenza era avvenuto lo scorso 7 luglio, al termine della partita amichevole giocata tra la PM Metalli e le Officine Bergomi, nel bresciano.

È una tegola che aspettavamo, ma non in questi termini - ha commentato il direttore generale del Legnago Salus Mario Pretto - Non ci aspettavamo una sentenza così pesante e siamo dispiaciuti per lui. Ed è un qualcosa che non sarebbe mai dovuto accadere, visto che ogni tesserato ha ricevuto, in vista dell'inizio della preparazione, un programma stilato dal preparatore atletico, e a quello si sarebbe dovuto attenere, non partecipare (non autorizzato) a un torneo estivo o a qualsiasi altra attività calcistica a 13 giorni dal raduno. La cosa grave è che si trattava di un torneo gestito da arbitri federali, e le conseguenze di eventuali provvedimenti disciplinari hanno ripercussioni anche sulla società di appartenenza, come in questo caso. A suo dire, il calciatore non ha commesso il fatto, ma la giustizia sportiva tiene in considerazione quasi esclusivamente il referto arbitrale.