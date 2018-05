Il concerto della regina del soul Joss Stone si sposta da Verona a Villafranca

Per motivi organizzativi è stato spostato il concerto veronese di Joss Stone, la regina del soul mondiale. L'evento era in programma il 15 luglio all'Arena di Verona e invece si terrà lo stesso giorno ma al Castello Scaligero di Villafranca.

Per limitare ogni possibile disagio, gli spettatori già in possesso del biglietto saranno ricollocati garantendo il rispetto della numerazione originale. Per chi lo desiderasse, il rimborso dei biglietti è possibile dalle 10 di martedì 29 maggio fino al giorno del concerto. Il rimborso deve essere richiesto nel punto dove è stato acquistato il biglietto. Nel caso di acquisti effettuati su TicketOne.it o tramite call center, il customer service invierà una e-mail ai clienti contenente tutti i dettagli. Eventuali informazioni possono essere richieste all'indirizzo ecomm.customerservice@ticketone.it o al numero 892.101. Nel caso infine di acquisti effettuati sui circuiti esteri Oeticket.com e Eventim.si, è possibile rivolgersi ai circuiti stessi.