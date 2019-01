Alpina Service, sciopero dei lavoratori del Catullo spostato al 28 gennaio

A causa delle tempistiche della proclamazione, è stato spostato lo sciopero dei lavoratori della cooperativa Alpina Service, proclamato inizialmente per sabato prossimo, 12 gennaio, da Cub trasporti. La commissione di garanzia per gli scioperi ha differito la protesta al 28 gennaio e si terrà per quattro ore, dalle 13 alle 17.

I lavoratori di Alpina Service che manifesteranno sono quelli che operano all'aeroporto Catullo, dove venerdì 11 gennaio protesterà anche il personale Enav aderente alle organizzazioni Unica, Ugl-Ta e Assivolo Quadri.