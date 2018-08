Sposato da 76 anni, Pasquale festeggia il suo centesimo compleanno

Soffiare sulla centesima candelina è sicuramente un desiderio di tanti. Farlo assieme alla moglie, sposata ben 76 anni fa, e a quattro figlie, è una rarità che ha un nome e cognome: Pasquale Santangelo.

Da oggi Verona conta un altro centenario. Nato il 21 agosto 1918 a Catania, il signor Santangelo si è stabilito a Verona negli anni ‘50, dopo aver lavorato, durante la seconda guerra mondiale, come installatore di centrali telefoniche nell’area veneta. Si sente un veronese doc e, dal suo appartamento di Borgo Milano, confessa: “Gli anni iniziano a farsi sentire, ma è una gioia poter vivere qui assieme a mia moglie Mercede, che è l’unica persona che desidero sempre vicino. Non c’è un segreto per una vita lunga, l’importante è amare ciò che si fa, soprattutto il proprio lavoro”.

Martedì mattina, alla festa per il centesimo compleanno, il signor Pasquale era circondato dalle figlie Diana, Tiziana, Adelina e Cinzia, che descrive con soddisfazione “belle, grandi e formose”. Anche l'assessore al Decentramento Marco Padovani era presente ai festeggiamenti, per portare gli auguri di tutta l'Amministrazione comunale e della città al signor Santangelo e consegnargli una targa di riconoscimento per la sua bella e lunga vita.