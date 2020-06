Sport Management annuncia la prossima riapertura delle piscine anche nel Veronese

È pronta a ripartire Sport Management che «nei prossimi giorni» riaprirà gli impianti di: Fumane (VR), Molinella (BO), Novara, Cremona, Thiene (VI). Sarà un nuovo inizio quello dell'azienda che cercherà di mettersi alle spalle il difficilissimo periodo di chiusura, dovuto all'emergenza sanitaria in corso. «Successivamente - si legge in una nota ufficiale - sarà cura di Sport Management fornire ulteriori dettagli per la riapertura degli altri impianti, dove attualmente l’azienda sta trattando con le amministrazioni locali. Sport Management, infatti, è riuscita a sbloccare la situazione in atto, grazie alla pronta collaborazione delle amministrazioni comunali proprietarie degli impianti che, recependo le oggettive difficoltà intercorse in questo periodo, hanno accordato all'azienda gli strumenti necessari alla gestione delle strutture in questa nuova fase. La piena collaborazione con le amministrazioni comunali e gli enti proprietari degli impianti è la strada imprescindibile da perseguire per poter tornare a riaprire in sicurezza le strutture, nella speranza che si possa comprendere appieno il periodo di estrema difficoltà che l'azienda, con tutte le piscine chiuse da circa 3 mesi, ha dovuto superare. Confidiamo in una piena comprensione da parte di tutti e in particolar modo dei nostri utenti che non vediamo l'ora di poter riaccogliere».

Le attività

Con le riaperture Sport Management andrà a riattivare «le attività di nuoto libero, corsi di nuoto collettivi e privati, corsi di aquafitness e i blu camp. Ripartiranno anche le attività agonistiche, ovviamente nel pieno rispetto delle misure dettate dai documenti ministeriali e in orari concordati. L’attività agonistica riprenderà per tutte le discipline: nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato e triathlon, garantendo lo spazio necessario negli impianti che riapriranno all’attività dei tesserati federali e delle società che fanno capo a Sport Management. Sarà cura dell’azienda comunicare successivamente i dettagli degli orari di apertura e le modalità di accesso agli impianti».

Sanificazione

Sport Management tiene a sottolineare ancora una volta che «alle riaperture degli impianti saranno rese note le modalità e le tempistiche dei recuperi degli abbonamenti, ingressi e/o corsi non usufruiti durante la chiusura. Questo quale atto di pieno supporto alla nostra clientela nonostante l'aumento indiscriminato dei costi (sanificazioni ecc.) e gli obblighi sull'accoglienza ridotta delle strutture (con conseguenti minori ingressi) ricada unicamente sul gestore e cioè su Sport Management. A ulteriore garanzia l’azienda vuole inoltre evidenziare di aver attuato, con rigore, tutte le procedure previste dai vademecum di sanificazione, come da disposizioni e linee guida governative. Siamo sicuri che la nostra perizia nel garantire la salubrità degli ambienti e la sicurezza delle persone sarà, senza dubbio, avvertita dagli utenti. Tutte le strutture saranno sottoposte a verifiche sanitarie da parte degli organi preposti e superare questo minuzioso esame era, per noi, step imprescindibile prima di ripartire».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le riaperture in dettaglio

Gli impianti Sport Management di Fumane (VR) e Thiene (VI) riapriranno entro la metà di giugno mentre Molinella (BO) sarà nuovamente disponibile al pubblico dopo il 20 giugno (il Comune sta completando alcuni lavori). A Novara vasche pronte, si attende solo l’ok definitivo del comune al protocollo da rispettare. A Cremona sono in corso, da parte del Comune, opere di rifacimento del solaio, il via libera per la riapertura è fissato inoltro alla metà/fine del mese di giugno. Non appena saranno disponibili ulteriori dettagli sulle riaperture degli altri impianti, si legge nella nota, «sarà cura di Sport Management fornire tutte le specifiche alla clientela».