Nelle aziende metallurgiche più di 260 infortuni sul lavoro in tre anni

Contrastare gli infortuni con azioni di vigilanza, comunicazione e formazione. Sono questi gli obiettivi dell'intervento di prevenzione degli infortuni sul lavoro nel comparto metallurgico attuato dallo Spisal, in collaborazione con la Camera di Commercio.

La procedura di controllo sperimentale è stata attivata alla fine del 2017 in accordo con la Prefettura e su indicazione delle organizzazioni sindacali.

Il progetto anticipa nella sua metodologia quanto previsto dal Piano di Prevenzione Nazionale 2020-2024 con i Piani Mirati di Prevenzione ed ha coinvolto 72 aziende veronesi, associazioni di settore e sindacati. Lo Spisal ha attuato interventi di prevenzione orientati alla verifica del rispetto delle norme di sicurezza del lavoro nelle aziende metallurgiche del territorio dell’Ulss 9 Scaligera a più alto rischio infortunistico, identificate sulla base dell’andamento degli infortuni nel periodo 2013-2015.

I dati evidenziavano che in 14 aziende del comparto si concentrava il 92% dei 268 infortuni avvenuti nel triennio in questione ed è proprio in queste che si è deciso di intervenire con le ispezioni dei luoghi in cui lavorano circa 2.600 dipendenti.

L'intervento di prevenzione ha portato alla contestazione di 24 articoli, con 9 verbali riguardanti le protezioni di macchine e attrezzature, l'igiene e la sicurezza degli ambienti di lavoro, l'esposizione dei lavoratori a rumore e ad agenti chimici e cancerogeni, e la gestione degli appalti e subappalti.

La condivisione e il confronto su quanto emerso dagli interventi di controllo permetterà ora di focalizzare l'attenzione su problemi specifici e sulle criticità presenti, allo scopo di individuare proposte, osservazioni, buone pratiche che permettano di meglio controllare l'ambiente di lavoro e di valorizzare le soluzioni di miglioramento.

Un'attività importante quella attuata dallo Spisal (Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro) perché il problema degli incidenti sul lavoro è sempre serio e attuale. Lo dimostra l'ultima analisi statistica diffusa dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre. Sulla base degli ultimi dati Inail compresi tra il gennaio e il settembre di quest'anno, il Veneto è la quarta regione in Italia per numero vittime complessive sul lavoro e sul tragitto casa-lavoro (in itinere).

E Verona è la provincia veneta con il maggior numero di infortuni mortali totali. Nei primi nove mesi di quest'anno sono stati 21, di cui 10 sul luogo di lavoro e 11 in itinere. La classifica veneta vede al secondo posto Vicenza, poi Padova, Venezia, Treviso, Rovigo e Belluno.

Gallery