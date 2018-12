Conta persone e new jersey, le misure di sicurezza per il Capodanno in Bra

James Taylor Quartet, Ridillo e il vincitore di X Factor Anastasio sono solo alcuni dei protagonisti della grande notte di San Silvestro di piazza Bra a Verona.

Per garantire la sicurezza degli spettatori, dato l'alto afflusso previsto, si consiglia di accedere a piazza Bra in ampio anticipo rispetto alla mezzanotte. «Il capodanno in piazza Bra - ha detto il sindaco Federico Sboarina - sarà un evento di livello nazionale per l'altissima qualità degli artisti presenti. Ma oltre alla qualità dello spettacolo, vogliamo garantire la tranquillità di tutte le persone presenti, applicando le circolari in tema di sicurezza e antiterrorismo. Perciò, i dieci accessi alla piazza saranno presidiati da steward e da agenti delle forze dell’ordine. I varchi saranno dotati di conta persone perché l’ingresso allo spettacolo è libero e gratuito, ma fino ad esaurimento della capienza di piazza Bra, fissata a 25mila persone. A tutela della sicurezza, saranno posizionati new jersey nelle vie d’accesso alla piazza».

Lo spettacolo in piazza Bra, comincerà alle 20.30 e a condurlo ci sarà Francesca Cheyenne, storica voce della radio Rtl 102.5. Sul palco di piazza Bra, che sarà allestito con tre maxi schermi, esordiranno i Novel, giovane band veronese che presenterà il nuovo album. A seguire, i Ridillo, cioè gli indiscussi numeri uno del panorama funky italiano, che faranno ballare e divertire la piazza. A scaldare l’atmosfera ci penserà, poi, la voce soul di Silvia Fortes, la cantautrice di origini capoverdiane reduce dalla positiva esperienza ad X Factor 10. Dalle 22.30, entrerà in scena il James Taylor Quartet, come guest star internazionale. Si tratta di un gruppo di fama assoluta, creatore dell’acid jazz mondiale, e da oltre 30 anni in tour nei jazz club più prestigiosi del mondo: ha suonato a Londra, e passando per Parigi, Berlino, Madrid è approdato a New York, Manhattan, Chicago. Dalle 23.40, collegamento in diretta con Rtl 102.5 per il conto alla rovescia con la musica di Anastasio. Allo scoccare della mezzanotte, spettacolo pirotecnico dall'Arena e laser show. E dopo la mezzanotte, piazza Bra diventerà la Discoteca Nazionale di Rtl 102.5 con Angelo Baiguini, Francesca Cheyenne e il dj Fabio Romano per dare il via all'anno nuovo a ritmo di musica.

Per quanto riguarda i provvedimenti a favore della sicurezza, saranno in vigore, dalle 20 del 31 dicembre alle 4 del 1 gennaio, nelle vie e negli spazi interessati dall'evento. Riguarderanno gli accessi alla piazza, i vari divieti necessari per garantire l'incolumità e il controllo dei varchi con l’impiego di steward e agenti delle forze dell’ordine.

Per tutta la durata della manifestazione, per il blocco del transito mezzi in piazza Bra, saranno posizionate le barriere di cemento (new-jersey) in corso Porta Nuova (all’incrocio con piazza Pradaval), in via degli Alpini (all’altezza del volto di via Ponte Cittadella), in via Roma, (all’incrocio con via Cattaneo e via Manin) e in piazzetta Scalette Rubiani (fine via Oberdan).

Inoltre, è vietato il consumo e la vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine, in tutta l'area di piazza Bra, piazzetta Municipio, piazzetta Scalette Rubiani, piazzetta Mura Gallieno, via Roma, largo degli Alpini, via Dietro Anfiteatro, via dei Mutilati e in corso Porta Nuova, da via Paglieri ai Portoni della Bra. Nei in bar, ristoranti ed attività commerciali presenti in queste zone, è consentita la somministrazione di bevande solo all'interno di bicchieri di plastica o di carta.

Per prevenire situazioni di pericolo e di panico, è vietato l’uso di bombolette contenenti sostanze urticanti (gas oleoresium capsicum) in tutta l’area di piazza Bra.

Infine, le limitazioni sull'utilizzo di materiali esplosivi, botti, fuochi d'artificio e giochi pirotecnici, fino ad oggi adottate solo durante il Capodanno, sono dal 2018 in vigore tutto l'anno, con sanzioni per i trasgressori, che rischiano una multa di 200 euro, e prevedono anche il divieto di portare vietato portare cani e gatti in luoghi e piazze dove si tengono spettacoli pirotecnici autorizzati.