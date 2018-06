Spettacoli al Teatro Romano, pochi parcheggi e scatta la sosta selvaggia

La nuova viabilità in zona Teatro Romano a Verona è scattata domenica scorsa, 27 maggio, ed è valida solo nelle serate in cui è in programma uno spettacolo al teatro. Ma con la ripresa degli spettacoli per la stagione estiva, si è ripresentato un problema ancora irrisolto, quello della sosta selvaggia. Lo denuncia Manuela Trevisani sulle pagine de L'Arena: le serate da tutto esaurito al Teatro Romano di Verona sono anche da tutto esaurito nei parcheggi vicini, con gli automobilisti costretti a parcheggiare ovunque. Si sono viste auto in sosta sui marciapiedi all'Interrato dell'Acqua Morta, oppure davanti agli ingressi delle abitazioni, in seconda fila o peggio ancora nelle rotatorie o nelle isole spartitraffico. E anche i parcheggi per i motorini sono stati occupati dalle auto. Le sanzioni elevate dai vigili sono state già decine, dopo le segnalazioni dei residenti. Serve però una soluzione alternative, perché le multe non sembrano in grado di dissuadere gli automobilisti indisciplinati.

