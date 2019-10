C'è l'Hellas, sosta selvaggia in zona Stadio blocca anche un autobus

Nuova segnalazione video inviata dai cittadini veronesi che vivono in zona Stadio. Oggi, 5 ottobre, al Bentegodi si gioca la partita Hellas Verona-Sampdoria, ma le immagini riprese con i telefonini non provengono da dentro lo stadio. I residenti hanno ripreso i parcheggi selvaggi di alcuni automobilisti, un problema che purtroppo era già stato denunciato almeno una volta dall'inizio del campionato di Seria A, in occasione di Hellas Verona-Milan. Mentre la squadra di Ivan Juric affrontava i rossoneri, gli agenti della polizia municipale hanno lasciato sulle auto parcheggiate male 93 multe. Sanzionare, però, sembra non bastare, dato che oggi la situazione si è ripetuta, andando ad interrompere anche la corsa di un bus Atv. Il mezzo pubblico si è dovuto fermare in mezzo alla strada perché non poteva svoltare a sinistra, da via Sansovino a via Longhena, senza urtare le auto parcheggiate in zone dove nessuno potrebbe sostare.

