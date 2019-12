Sospesi a Verona divieti "antismog" e limitazioni alla circolazione fino all'Epifania

Entrano in vigore lunedì 16 dicembre le deroghe alle limitazioni della circolazione previste dall’ordinanza - Provvedimenti antismog, del 23 settembre 2019. Pertanto fino all’Epifania, secondo quanto comunicato da palazzo Barbieri, non saranno in vigore divieti di circolazione per i veicoli alimentati a benzina euro 0 – 1 e per quelli alimentati a gasolio euro 0 – 1 – 2 – 3.

Da venerdì 27 dicembre, potrebbero ritornare restrizioni al traffico, ma solo nel caso in cui fosse raggiunta l’allerta rossa, cioè dopo dieci giorni consecutivi di superamento del limite di 50 microgrammi/m3 delle Pm10.

Il provvedimento è stato preso, come l’anno scorso, per agevolare la partecipazione alle celebrazioni e gli spostamenti dei cittadini durante le festività, tenuto conto che, data la chiusura delle scuole, in questo periodo il traffico è meno intenso e le corse del servizio pubblico meno frequenti.