Mascherine lavabili donate all'oncologia dell'ospedale di San Bonifacio

Un altro obiettivo raggiunto grazie alla generosità dei veronesi. L'associazione Il Sorriso Di Beatrice in questo momento di emergenza ha voluto esprimere la propria vicinanza al personale sanitario e agli ammalati donando una fornitura di mascherine al reparto di oncologia dell'ospedale Fracastoro di San Bonifacio.

«Sono mascherine sono lavabili e quindi riutilizzabili - fanno sapere dall'associazione - Una donazione che abbiamo voluto fare a tutti gli ammalati, i medici e infermieri che lavorano in oncologia, reparto dove si curano le persone affette da cancro. Un gesto per ringraziare il lavoro duro dello staff dell'ospedale di San Bonifacio e per far fronte alle esigenze dei pazienti che potranno utilizzare le mascherine nella loro quotidianità. Per quanto riguarda il personale sanitario, le mascherine realizzate non possono sostituire quelle professionali, ma dopo una giornata trascorsa in corsia, in un reparto non facile, gli operatori, gli infermieri e i medici potranno utilizzarle nella loro quotidianità. E per aiutarci ad aiutare, chiediamo a tutti i cittadini di donare il cinque per mille alla nostra associazione, indicando nella denuncia dei redditi il codice fiscale 92021010233».