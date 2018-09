Sorgà, selezione di Miss Mamma Italiana. Cinque veronesi premiate

Sono ripartite in tutta Italia le selezioni della nuova edizione di Miss Mamma Italiana 2019, concorso nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutte le mamme tra i 25 ed i 45 anni, con fascia Gold per le mamme dai 46 ai 55 anni.

Nell'area eventi allestita in occasione della 26esima Sagra del Risotto col Pessin a Sorgà, ieri 9 settembre, si è svolta una selezione valevole per l'elezione di Miss Mamma Italiana 2019. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli.

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Jessica Carletti, cameriera 34enne di Piombino (Livorno). Le mamme veronesi premiate sono state: Sally Avesani, 42enne di Castelnuovo del Garda; Roberta Zuccoli, 48enne operaia di Raldon, nominata Miss Mamma Italiana in Gambe; Ilena Violeta Cselenyi, casalinga di origini romene di 40 anni, residente a Sorgà ed eletta Miss Mamma Italiana Glamour; la fascia di Miss Mamma Italiana Sprint è andata a Vjollca Selini, 42 anni, commessa di origini albanesi residente a Sorgà; infine, per la categoria Miss Mamma Italiana Gold, la vittoria assoluta è andata ad Annamaria Faccioni, 51 anni, parrucchiera di Sorgà.