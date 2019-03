Sopralluogo tecnico sulla SP 10, studiati interventi per la viabilità

È stato effettuato venerdì, 1 marzo, dal settore Viabilità della Provincia di Verona e da alcuni sindaci della Val d'Illasi, un sopralluogo tecnico lungo l'intero tracciato della Strada Provinciale 10. La ricognizione è la prima delle attività discusse nell'ultima seduta del consiglio provinciale, che ha previsto l'aggiornamento dei dati tecnici ed economici sulla realizzazione della variante alla strada che attraversa la valle.

Tra i possibili interventi individuati: la sistemazione dell'incrocio in località Cale tra Colognola e Illasi; il ripristino della pavimentazione stradale nel centro abitato d'Illasi; il miglioramento della sicurezza in località Casa Mal Pensà a Tregnago; la realizzazione di una rotatoria in prossimità dell'incrocio con la Strada Provinciale 36 a Badia Calavena e, al chilometro 1 della stessa SP 36, l'allargamento di un tornante.

È previsto inoltre, nei prossimi giorni, l'avvio del cantiere per la posa di oltre quaranta cartelli lungo la SP 10 per evitare, come accaduto in passato, che i mezzi pesanti diretti per lo più a Roverè raggiungano Giazza provocando difficoltà alla circolazione sulle strade locali. Una soluzione analoga è in fase di valutazione anche per la SP 37a "dei Ciliegi" per la val Tramigna.