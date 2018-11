Amia, sopralluogo a Palazzo Bocca Trezza. Tacchella: «Interverremo»

Vista la situazione critica, Amia al più presto interverrà.

Parola del presidente di Amia Bruno Tacchella. Un impegno preso questa mattina, 21 novembre, dopo un sopralluogo a Palazzo Bocca Trezza. L'edificio storico è di proprietà del Comune di Verona ed è stato dato in gestione alla Provincia. Per anni è stato la sede dell'istituto d'arte Nani, prima di essere dichiarato inagibile e quindi chiuso al pubblico.

Amia già custodisce il giardino del palazzo che dà su via XX Settembre e lo cura così da renderlo fruibile dai cittadini. L'altro affaccio dell'edificio è quello su via San Nazaro, dove questa mattina Bruno Tacchella ha iniziato il suo sopralluogo insieme al presidente della prima circoscrizione Andrea Occhipinti. «Abbiamo verificato lo stato del giardino, la sistemazione del cortile interno e la presenza di rifiuti e abbiamo valutato la necessità di intervenire con la derattizzazione contro il proliferare di topi - ha detto Tacchella - Chiaramente occorre appurare la consistenza dei lavori e la spesa da sostenere».

È il cortile interno, quello su via San Nazaro quello che ha maggiormente bisogno di un intervento. Pur delimitato da transenne in quanto pericoloso, lo spazio si è riempito di sporcizia ed è diventato un covo per i topi. È stato Andrea Occhipinti a segnalare il problema e lo stesso presidente della circoscrizione ha poi ringraziato Tacchella per aver averlo ascoltato.