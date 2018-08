Sona, il Consorzio di Bonifica ha realizzato una vasca di laminazione

L'acqua è una risorsa imprescindibile e vitale e la sua gestione è fondamentale soprattutto d'estate quando fa più caldo, le piogge sono poche e quindi i campi coltivati sono più secchi e necessitano della giusta irrigazione. Un'irrigazione che non deve produrre sprechi. E per assicurare la distribuzione dell'acqua c'è il Consorzio di Bonifica Veronese.

Per mantenere sempre alla massima efficienza tutti gli impianti irrigui e per garantire la sicurezza idraulica del territorio in un periodo così delicato - ha spiegato il vicepresidente Renzo Bonizzato - il Consorzio di Bonifica Veronese opera quotidianamente su tutto il comprensorio di competenza sia con capillari interventi di manutenzione sia con lavori infrastrutturali.

Anche il territorio di Sona è teatro di alcuni interventi. Tra Bussolengo e Sona è stata, infatti, realizzata una vasca di laminazione, per permettere lo scarico di acqua di irrigazione in eccesso agli utenti del canale Terziario 8, evitando così problemi di sicurezza idraulica. La vasca di laminazione, che ha una dimensione di circa 3.600 metri quadrati, è stata realizzata in adiacenza di via Cao del Prà, l'arteria che collega Lugagnano a Bussolengo. Il Consorzio di Bonifica sta portando avanti sul territorio di Sona anche un'intensa attività di sfalcio, pulizia e spurgo, finalizzata proprio ad un migliore deflusso delle acque. I lavori hanno riguardato numerosi corsi d’acqua: il Vaio dei Rotti, il Progno Brigaldola, il Progno Galletto, il Vaio Corbola, il Vaio Bindel, la Prognetta del Bosco, il Progno dei Gentili, il Progno di Mancalacqua, il Fosso San Quirico, il Progno dei Cappelloni, il Progno della Giacomona ed il Progno delle Caselle.