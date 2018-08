Sommacampagna, manutenzione del verde pubblico grazie ai giovani

A Sommacampagna si è concluso il progetto "Campus esperienziale", in cui alcuni ragazzi del territorio hanno potuto fare un'esperienza di lavoro per il bene pubblico.

Il progetto era stato finanziato da un bando regionale e prevedeva un'esperienza di simulazione lavorativa per i giovani del territorio, di età compresa tra i 13 e i 17 anni, individuati dai servizi sociali. Con questo progetto, è stato offerto ai ragazzi la possibilità di lavorare per un mese, in attività di pubblica utilità. Il lavoro quotidiano si è svolto dal lunedì al venerdì per 4 ore al giorno, ed è stato seguito da un educatore.

Tre i ragazzi che hanno partecipato, dal 16 luglio al 3 agosto. Dopo aver frequentato un breve corso sulla sicurezza e sulle tecniche di lavoro base, si sono impegnati nella manutenzione di parchi gioco e del verde pubblico a Monte Molin, in via Vigo, in via Don Tramonte e a Bissara. I ragazzi hanno dimostrato un notevole interesse per il progetto, svolgendo puntualmente gli incarichi assegnati, rispettando gli orari e le consegne, impegnandosi anche nell'acquisto del materiale. Alle loro famiglie è stato riconosciuto un piccolo contributo simbolico.

A parer mio ci siamo divertiti tutti e ammetto che pensavo fosse un lavoro molto più facile - ha detto uno dei partecipanti - È stato un percorso travagliato tra il caldo e le vespe ma nel complesso molto buono. È tutt'altra cosa rispetto alle esperienze che avevo.

E l'assessore al sociale di Sommacampagna Alessandra Truncali ha aggiunto: "La conclusione di questa prima esperienza di campus esperienziale ha portato esiti molto positivi, i giovani hanno sperimentato il lavoro manuale imparando ad essere attenti ai dettagli e a rispettare consegne e orari, inoltre il ripristino di beni comuni è un contributo a favore di tutta la cittadinanza".