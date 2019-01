Dopo i piccoli comuni, soldi anche alle Province per strade e scuole

Dopo i 33 milioni assegnati ai Comuni veneti con meno di ventimila abitanti, un'altra buona notizia. Oltre 23 milioni di euro da destinare alla manutenzione di scuole e strade arriveranno per le nostre Province. Ringrazio il Governo e il ministro dell'interno Matteo Salvini.

Il ringraziamento arriva dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, in relazione alla lettera con la quale il Viminale ha comunicato ai presidenti delle Province italiane la firma del decreto interministeriale che destina 250 milioni di euro per la manutenzione di scuole e strade.

In Veneto si tratta di 23.115.193 euro suddivisi su sei province: a Belluno vanno 1,2 milioni, a Padova 2,49 milioni, a Rovigo 1,97 milioni, a Treviso 9,88 milioni, a Verona 5,32 milioni, a Vicenza 2,24 milioni.