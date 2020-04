Smurfit Kappa dona oltre 100mila euro alla Protezione civile e assicura i dipendenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Smurfit Kappa, leader mondiale nel settore del packaging a base carta, ha deciso di mettere a disposizione dei Paesi in cui opera la cifra di 1,5 milioni di euro con la quale supportare la battaglia contro il Covid-19 e contribuire finanziariamente alle spese sanitarie e all’acquisto di attrezzature per far fronte all’emergenza. Parte dell’ammontare – 100mila euro – sono destinati al dipartimento della Protezione Civile Italiana per gli interventi più urgenti sul nostro territorio. A questa cifra si aggiungeranno i fondi raccolti spontaneamente dai dipendenti italiani anche tramite ore di ferie e permessi arretrati, somma che sarà poi raddoppiata dall’azienda. Oltre alla donazione, Smurfit Kappa Italia ha stipulato nelle scorse settimane con Generali una polizza assicurativa specifica a favore dei 2.000 dipendenti che lavorano nei 26 stabilimenti diffusi sul territorio italiano.

Iniziativa che si aggiunge a tutte le misure messe in atto fin dall’inizio dell’emergenza: presidi di protezione, sanificazione degli ambienti, rispetto delle distanze minime nell’esecuzione delle attività lavorative, smart working. La polizza prevede un pacchetto di garanzie e servizi per la tutela di chiunque contragga il virus Covid-19 e debba essere di conseguenza ospedalizzato. Si tratta di una serie di coperture che, ovviamente, si spera di non dover mai attivare, ma che nell’eventualità potranno rappresentare un supporto pratico e significativo per chiunque si dovesse sfortunatamente trovare in quelle condizioni.

«La nostra priorità è garantire la massima sicurezza dei nostri dipendenti continuando nello stesso tempo a essere operativi in conformità con le disposizioni governative e per non far mancare il nostro supporto al Paese - commenta Gianluca Castellini, CEO di Smurfit Kappa Italia - È per me e per tutti i nostri dipendenti motivo di orgoglio sapere che, se le merci possono viaggiare e se gli scaffali dei supermercati continuano a essere riforniti con tutti i prodotti di prima necessità, è anche grazie al ruolo essenziale della carta e del cartone ondulato che produciamo e degli imballaggi che forniamo ai nostri clienti, quindi frutto del lavoro nostro e dei fornitori che continuano a supportarci in questo difficile momento. Tutti i nostri siti in Italia sono aperti e operativi, le nostre persone stanno lavorando al meglio nel rispetto di tutte le misure di sicurezza implementate, a loro va il mio ringraziamento per l’impegno e il senso di responsabilità messi quotidianamente al servizio non solo della nostra azienda ma di tutta la comunità e del nostro Paese, per il ruolo chiave che svolgiamo nella filiera produttiva».

Il management, inoltre, ha voluto dare visibilità al senso di appartenenza all’azienda dimostrato dai dipendenti che non hanno fatto mancare il loro impegno in questo periodo terribile. Sotto l’#insiemepiùforti, sono state raccolte centinaia di immagini, video e pensieri che raccontano momenti di lavoro e daranno vita a un filmato da condividere in tutte le sedi. Un messaggio per mostrare che con il contributo di tutti sarà possibile traghettare Smurfit Kappa e le vite di tutti coloro che vi lavorano oltre questa crisi.