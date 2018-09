Smog, blocco per i diesel Euro 3. Dubbi di Casartigiani: "Palliativi"

La situazione del traffico a Verona, con la riapertura delle scuole e l'arrivo dell'inverno, riproporrà gli stessi problemi di sempre. Dagli anni '90 assistiamo a palliativi che vanno dalle targhe alterne al blocco del traffico in date calendarizzate: è ovvio che le amministrazioni, imitandosi a vicenda, cerchino soluzioni che però si rivelano di scarsa efficacia e in fin dei conti si finisce sempre per sperare nella clemenza del meteo per ridurre gli inquinanti nell'aria. Non si discute il fatto che i livelli di PM10 debbano essere tenuti sotto controllo il più possibile e abbassati, ma va ricordato che i valori attuali non sono imputabili esclusivamente ai motori diesel più vetusti.

È Luca Luppi, presidente di Casartigiani Verona, ad esprimere dubbi sulle misure antismog che prenderanno il via nel mese di ottobre e che riguardano i mezzi diesel Euro 3 ed anche Euro 4. I provvedimenti sono stati annunciati nei giorni scorsi e toccheranno centinaia di veicoli.

Pare anzi che anche le stufe a pellet diano il loro contributo - ha proseguito Luppi -. Senza entrare nel merito della nocività del PM10 (inferiore peraltro a nano particelle di altro tipo emesse anche dai motori a benzina) credo che se non si inizierà a ragionare a livello nazionale con un’adeguata politica di rinnovamento del parco mezzi circolante, uno dei più datati d'Europa, questi provvedimenti saranno di scarsa efficacia ed inutile applicazione. L'economia nazionale sta lentamente riprendendosi – ha continuato il presidente di Casartigiani provinciale – ma non abbastanza velocemente da reggere il ritmo delle normative europee in tema ecologico, che rischiano di diventare penalizzanti per le piccole e micro imprese, le quali sono in difficoltà nel rinnovare le flotte. Mi riferisco ai padroncini e ai corrieri che svolgono attività di consegna merci nei centri città, dove l'inquinamento è più elevato. Bisognerebbe forse partire da queste attività, con incentivi e finanziamenti agevolati, per rendere attuabile il rinnovo del parco mezzi circolante. La tutela della salute infatti, certamente prioritaria, non è disgiunta dalla tutela del lavoro e quindi dall'operatività dei mezzi commerciali. I diesel sono da sempre un ottimo capro espiatorio, spesso per ragioni dettate da ragioni diverse dalla tutela della salute pubblica. I nuovi diesel con i moderni FAP – ha concluso Luppi - sono meno inquinanti dei motori a benzina, quindi la strada da percorrere è questa, ma per rinnovare i mezzi bisogna che ci sia la possibilità di farlo a costi sostenibili per la piccola e media impresa. Diversamente, anno dopo anno, ci ritroveremo con gli stessi problemi e con gli stessi finti rimedi.

L'ex sindaco di Verona, Flavio Tosi, ha invece chiamato in causa l'attuale primo cittadino del capoluogo scaligero, Federico Sboarina, chiedendo a gran voce il suo intervento.