Il sindaco di Verona Federico Sboarina sarà a Roma per un'udienza da Papa Francesco

Domani, sabato 21 settembre, il sindaco di Verona Federico Sboarina parteciperà all’udienza di Papa Francesco, in programma in aula Paolo VI alle 11, durante la quale il Santo Padre benedirà le formelle della Via Crucis.

Le piccole sculture bronzee sono state realizzate a Verona dall’artista Alessandro Mutto e, dopo la benedizione, torneranno in città, prima di essere portate a Gerusalemme.

Infatti, il progetto artistico-religioso, sostenuto dall’associazione "Una Via Crucis a Gerusalemme", prevede che domenica 6 ottobre le 14 formelle raggiungano la Città Santa. In particolare, le prime 9 saranno collocate lungo la via Dolorosa, mentre le altre 5 saranno esposte nella basilica del Santo Sepolcro.