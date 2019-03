Teatro Filarmonico, i sindacati: «Una programmazione desolante»

Nuovi e problematici scenari nella gestione e nella possibilità di rilancio di Fondazione Arena di Verona (Fav). È ciò che i sindacati di categoria di Cgil, Uil, Fials e la Rsu della fondazione hanno denunciato oggi, 4 marzo, nel corso di una conferenza in piazza Bra.

Fin dall'estate scorsa, i lavoratori della Fav lottano e protestano perché ritengono che non ci siano garanzie sul futuro dell'ente lirico. Un'idea rafforzata dalla programmazione del Teatro Filarmonico, definita «a dir poco desolante».

Le alzate di sipario sono addirittura calate rispetto al 2018, quando invece il ritorno a dodici mesi di attività avrebbe dovuto comportare almeno un aumento del 20% e con un sindaco e una governance che da più di un anno promettono rilancio - scrivono i sindacati in una nota congiunta - Solo nella porzione gennaio-maggio si può facilmente prevedere una perdita di più di 50 punti Fus rispetto al 2018. Rispetto poi ai livelli produttivi del periodo antecedente al piano di risanamento il confronto è impietoso: difficile pensare che con la porzione di attività autunnale (di cui, fatto gravissimo, non è stato ancora presentato nulla) si torneranno a programmare otto titoli di opera-balletto e più di trenta concerti sinfonici in stagione. Ogni rassegna collaterale in città è semplicemente scomparsa. Questo provoca vasti periodi di non attività per le masse artistiche: questo non è il rilancio e non è ciò per cui i lavoratori hanno accettato enormi sacrifici per risanare la fondazione.