Sicurezza a Verona, Polato: "L'attenzione massima anche ad agosto"

Sono due le principali notizie di cronaca che ieri, 10 agosto, hanno avuto maggiore risalto. Si tratta di episodi che si riferiscono al giorno precedente: uno è la lite scoppiata in via Gaspare del Carretto, in zona Golosine; l'altro è il resoconto dei controlli effettuati dalla polizia municipale e dai carabinieri in alcuni negozi di Borgo Roma e Veronetta. Su entrambe le notizie è intervenuto l'assessore alla sicurezza di Verona Daniele Polato.

L'ordine pubblico di via Gaspare del Carretto è fortemente attenzionato sia dalla polizia municipale sia dalle forze dell'ordine - ha commentato Polato, riferendosi alla lite di Golosine - Lo dimostra la netta riduzione di segnalazioni da parte dei cittadini, che sono drasticamente calate rispetto ai mesi scorsi. Nell'ultimo mese non ci risulta nessuna escalation di episodi, stando alle ridottissime telefonate pervenute dai cittadini, che ringrazio per le segnalazioni. Ma questo non è avvenuto per caso, è frutto del continuo lavoro delle forze dell'ordine e del provvedimento firmato dal sindaco Sboarina che ha ridotto l'orario del negozio etnico, principale elemento di disturbo. Nella zona sono state centinaia le identificazioni e decine i controlli della polizia amministrativa che hanno ridotto i problemi.

Mentre sui controlli agli esercizi commerciali di Borgo Roma e Veronetta che ormai si ripetono con una certa frequenze, Poletto ricorda che tutto è partito da una richiesta del sindaco Federico Sboarina espressa durante il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.