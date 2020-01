Sicurezza stradale: pronti a partire 40 interventi in 40 comuni veronesi

N. COMUNE DESCRIZIONE SINTETICA DEI PROGETTI Importo spesa prevista per intervento cofinanziabile Importo del contributo concesso

1 ALBAREDO D'ADIGE realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'incrocio tra la sp 19 e via Centenaro € 319.000,00 € 255.200,00

2 ANGIARI realizzazione di una pista ciclabile fra via Santa Croce e via Lungo Bussè (sp 44) e miglioramento dell’intersezione € 210.000,00 € 105.000,00

3 ARCOLE risoluzione criticità incrocio tra sp 39 (via Marezzane), via Motte Crosaron e via Crocette di Sotto mediante realizzazione di una rotatoria e completamento pistaciclabile lungo via Marezzane di Sotto € 235.400,00 € 188.320,00

4 BARDOLINO passeggiata lungo via San Colombano, primo stralcio € 498.200,20 € 249.100,10

5 BOSCO CHIESANUOVA realizzazione di una pista ciclabile in adiacenza alla strada provinciale 13 che collega il capoluogo con la frazione di Valdiporro € 499.640,76 € 249.820,38

6 BUSSOLENGO intervento di rifacimento e messa in sicurezza dell’intersezione tra via Molinara e lo svincolo della sp 5 € 169.153,10 € 135.322,48

7 CAPRINO VERONESE impianto semaforico sp 8 - via San Rocco € 256.334,71 € 205.067,77

8 CASTELNUOVO DEL GARDA realizzazione di un attraversamento pedonale protetto sulla sp 27 in centro paese € 20.000,00 € 16.000,00

9 CEREA Realizzazione di una pista ciclabile in affiancamento alla sp 48a e di collegamento tra il centro di Asparetto e la sp 2 € 314.000,00 € 157.000,00

10 CERRO VERONESE lavori di messa in sicurezza di attraversamenti pedonali lungo la sp 6 “dei Lessini”, presso le intersezioni con via Barbarani, via Rubele e via Belvedere € 71.500,00 € 57.200,00

11 COLOGNOLA AI COLLI intervento a favore della sicurezza stradale su incrocio tra sp 37 e via del Capitel € 78.460,00 € 39.230,00

12 ERBÈ tratto urbano sp 50-50adir, nel centro abitato di Erbè: realizzazione attraversamento pedonale e luminoso € 55.000,00 € 44.000,00

13 ILLASI sistemazione incrocio via Dameggiano e via Rodezzo sulla sp 10 e sp 27 € 1.148.020,00 € 300.000,00

14 ISOLA RIZZA realizzazione di un percorso ciclopedonale in affiancamento alla sp 44 (via Capitello) € 344.500,00 € 172.250,00

15 LAZISE messa in sicurezza innesto sp 30 con via Miniscalchi, via Croce e Strada delle Sernighe € 200.000,00 € 160.000,00

16 LEGNAGO realizzazione di un percorso ciclo pedonale di collegamento tra il quartiere di Porto e la frazione di Canove, secondo stralcio € 453.359,40 € 226.679,70

17 MARANO DI VALPOLICELLA interventi per il miglioramento della sicurezza (attraversamenti pedonali e intersezioni) lungo la sp 34 detta “della Valgatara” € 299.500,00 € 239.600,00

18 MINERBE messa in sicurezza viabilità pedonale attraverso la realizzazione di un marciapiede lungo via Roma (sp 18 “legnaghese sinistra”) € 120.000,00 € 60.000,00

19 MONTECCHIA DI CROSARA miglioramento della sicurezza per i pedoni con recupero della passerella sull’Alpone lungo la sp 17 e sistemazione dell’adiacente fermata dei bus € 125.000,00 € 100.000,00

20 NEGRAR DI VALPOLICELLA lavori di messa in sicurezza con miglioramento della viabilità e degli attraversamenti in via Casette di Santa Maria lungo la sp 12 € 188.000,00 € 94.000,00

21 OPPEANO lavori di messa in sicurezza della viabilità con realizzazione di una rotatoria tra svincolo 434 “transpolesana” e sp 44/a € 889.910,23 € 300.000,00

22 POVEGLIANO VERONESE realizzazione di una nuova rotatoria tra la sp 24 “del Serraglio” e via Monte Grappa € 400.000,00 € 400.000,00

23 PRESSANA realizzazione di un incrocio a raso tipo rotatoria tra sp 7 “padovana” (via Padana), via Sant’Eugenia e via San Francesco € 351.820,00 € 246.274,00

24 RIVOLI VERONESE messa in sicurezza incrocio tra sp 11 e via Castello € 177.797,29 € 142.237,83

25 RONCÀ riqualificazione con nuova corsia per la svolta all’intersezione tra strada provinciale sp17/d e via Calvarina € 15.212,00 € 12.169,60

26 RONCO ALL'ADIGE realizzazione del secondo stralcio funzionale della circonvallazione di Ronco all’Adige, in variante alla sp 19, dalla strada comunale via Crosarona alla sp 19 “Ronchesana’” € 900.000,00 € 300.000,00

27 ROVERÈ VERONESE messa in sicurezza dell'accesso della stazione dei carabinieri sulla sp 35 "delle Mire" in località San Vitale € 40.000,00 € 20.000,00

28 ROVEREDO DI GUÀ realizzazione pista ciclabile in affiancamento alla sp 7a, tratto compreso tra incroci via don E. Melotti e via Verona € 124.000,00 € 99.200,00

29 SAN GIOVANNI ILARIONE miglioramento della sicurezza stradale in prossimità dell'intersezione tra la sp 17 e via Cotto: realizzazione di attraversamento pedonale € 119.000,00 € 59.500,00

30 SAN PIETRO DI MORUBIO messa in sicurezza di via Muri (sp 45/a) in centro abitato con senso unico alternato € 36.475,00 € 29.180,00

31 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA percorso pedonale protetto lungo via Matteotti (sp 4) € 270.290,21 € 135.145,10

32 SELVA DI PROGNO realizzazione di un affiancamento pedonale alla sp 10 nel tratto fra il cimitero e il centro della frazione di Giazza € 323.000,00 € 161.500,00

33 SOMMACAMPAGNA realizzazione di una rotatoria all’intersezione fra la sp 26a, via Molinara Vecchia e via Pantina € 370.000,00 € 296.000,00

34 TERRAZZO messa in sicurezza di un tratto di via Baldini Destra con realizzazione di un percorso ciclabile € 80.000,00 € 40.000,00

35 TREGNAGO messa in sicurezza di tratte stradali critiche della sp 10 in area industriale, fraz. Cogollo € 115.000,00 € 92.000,00

36 VALEGGIO SUL MINCIO realizzazione minirotatoria sulla sp 28 e nuovo collegamento pista ciclabile all’ingresso del ponte in località Borghetto € 200.000,00 € 120.000,00

37 VELO VERONESE realizzazione rotatoria loc. Camposilvano tra le sp 6 e 13 e la strada comunale per Camposilvano € 210.000,00 € 168.000,00

38 ZEVIO realizzazione di una rotatoria in piazza Santa Toscana a Zevio € 200.000,00 € 160.000,00

39 ZIMELLA realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'incrocio fra la sp 500 e via Toledo/via Molini € 338.940,00 € 271.152,00

40 MONTEFORTE D'ALPONE riqualificazione dell'intersezione stradale tra via Cappuccini (Sp 58), via Alpone (Sp 17), via Madonnina (Sp 17) e viale Europa € 1.000.000,00 € 1.000.000,00