Pescantina, ponte di Settimo a rischio? Ci sarà un sopralluogo degli ingegneri

Mi hanno segnalato che il ponte di Settimo di Pescantina è a rischio crollo.

Comincia con queste parole il video realizzato dal Alberto Pallotti, presidente dell'Aifvs (Associazione italiana familiari e vittime della strada). Il video, pubblicato dallo stesso Pallotti su Facebook ha avuto in poco tempo molte visualizzazioni e condivisioni e mostra le condizioni del ponte che unisce Settimo di Pescantina alla frazione di Bussolengo di San Vito al Mantico. "Ci sono pochi commenti da fare - afferma Pallotti nel video - La parte finale di un pilastro che regge il ponte è storta. Il pilone presenta delle crepe. Io volevo solo dire che se passate sul ponte di Settimo, sappiate che non è messo bene. Questa è l'ennesima situazione di pericolo e speriamo che non causi dei morti. Credo che il Comune dovrebbe intervenire".

Il presidente dell'Aifvs ha girato la segnalazione al sindaco del Comune di Pescantina Luigi Cadura. Il ponte è infatti di proprietà di Pescantina per metà e di Bussolengo per l'altra metà, come il ponte di Arcè, ponte gemello di quello di Settimo e da poco risistemato.

L'amministrazione comunale pescantinese ha fatto sapere che è in programma la prossima settimana un nuovo sopralluogo sul ponte di Settimo da parte degli ingegneri di Pescantina e di Bussolengo. Saranno valutate le condizioni di sicurezza e se c'è la necessità di interventi. È comunque noto al Comune di Pescantina, da una valutazione del 2001, che al ponte di Settimo servono interventi alle strutture portanti e un innalzamento del piano stradale.