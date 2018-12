Piazza Bra, discoteca a cielo aperto. Capienza massima: 25mila persone

Questa sera, 31 dicembre, piazza Bra sarà una grande discoteca a cielo aperto. La musica per la festa di Capodanno attaccherà alle 20.30, ma già sono stati piazzati i varchi che dalle 20 renderà l'accesso alla piazza consentito fino ad un massimo di 25mila persone.

In piazza Bra si potrà entrare solo da dieci varchi, presidiati da uomini della sicurezza e dotati di conta persone. Se verrà raggiunta la capienza massima, la piazza sarà momentaneamente chiusa.

Il controllo degli accessi alla piazza è uno dei provvedimenti presi dall'amministrazione comunale per garantire la sicurezza durante la festa. Piazza Bra, sarà chiusa alle auto fino alle 4 dell'1 gennaio con barriere di cemento piazzate sulle vie di accesso. Le bevande alcoliche saranno somministrate solo in bicchieri o in bottiglie di plastica. I fuochi d'artificio li offre il Comune con uno spettacolo pirotecnico, mentre i cittadini non potranno scoppiare botti o altro materiale esplosivo. Vietato l'utilizzo anche di bombolette spray con sostanze urticanti.

L'intrattenimento musicale è curato da Rtl 102.5 e sul palco, tra gli altri, si alterneranno prima della mezzanotte il James Taylor Quartet, i Ridillo e il vincitore di X Factor Anastasio.