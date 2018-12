Una petizione e una manifestazione di piazza per l'Alta Velocità a Verona

Nella sede dell'Ordine degli Ingegneri di Verona, si è presentato ufficialmente il Comitato Infrastrutture Veneto - Veneto Sì Tav ed ha annunciato per sabato 15 dicembre una grande manifestazione di piazza per la realizzazione dell'Alta Velocità e delle infrastrutture.

Il Veneto è da sempre una locomotiva dell'Italia - hanno dichiarato i membri del comitato - Le piccole aziende, ossatura del modello economico della regione, hanno necessità di collegamenti efficienti per poter crescere. Il turismo, costituito per il 65% da stranieri, richiede connessioni veloci. Oggi è molto elevato il rischio che anche le poche opere in corso siano cancellate o non siano completate, bloccando il sistema economico del Nordest.