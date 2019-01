Tav, aleggia l'ipotesi referendum. D'Arienzo (PD): «Assurdità ipocrita»

Il solito balletto di cifre che segue ogni manifestazione si è ripetuto anche dopo il secondo ritrovo dei favorevoli alla Tav che si è tenuto sabato scorso, 12 gennaio, in piazza Castello a Torino. Si parla comunque di almeno 10mila persone (30mila per gli organizzatori) e tra queste anche quelle venute dal Veneto. Come annunciato, il Comitato infrastrutture veneto (Civ) è sceso in piazza Castello per dire: «Sì alla Tav, sì al lavoro, sì al futuro, perché le infrastrutture sono fondamentali per lo sviluppo del Paese», per voce di Germano Zanini, coordinatore del comitato.

E mentre si attende ancora la pubblicazione dei risultati sull'analisi costi-benefici dell'Alta Velocità, consegnata al ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli, si è fatta strada l'idea di un referendum per la Tav. Un consultazione popolare che per il Partito Democratico è soltanto un velo usato per nascondere una palese divisione interna al governo gialloverde. Il Movimento 5 Stelle e la Lega governano insieme, ma il M5S è contro la Tav, mentre la Lega è a favore e lo ha dimostrato anche sabato con la presenza di alcuni esponenti a Torino.