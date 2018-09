Nella foresta incantata di Intimissimi: modelle, testimonial e influencer

Una foresta incantata, con le modelle e i modelli trasformati in creature fantastiche dai pigiami, dalla lingerie e dalle sottovesti della nuova collezione autunno-inverno di Intimissimi. La sfilata è stata ieri sera, 5 settembre, una notte glamour per Verona, con il patron Sandro Veronesi che ha salutato tutti i partecipanti e ha subito espresso la felicità e l'orgoglio di avere come testimonial per Sarah Jessica Parker, attrice americana molto popolare grazie alla serie televisiva "Sex and the city".

La nuova testimonial di Intimissimi si è goduta la sfilata di fianco a Sandro Veronesi, ma prima ha ringraziato per la dolcezza e l'ospitalità ricevuta al suo arrivo in Italia.

E a prendersi la scena oltre alle modelle e alla testimonial è stata anche una ospite sempre sulla cresta dell'onda, Chiara Ferragni. L'influencer, dopo aver avuto un figlio e dopo un matriomonio straseguito sui social network con l'artista Fedez, non poteva mancare all'appuntamento con Intimissimi, un brand da lei sostenuto. "Una delle mie più grandi icone", così la Ferragni ha definito Sarah Jessica Parker, posando con lei per le foto.