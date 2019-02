Sfilata di carnevale in arrivo a San Massimo: come cambia la viabilità

Domenica 10 febbraio 2019, il Comitato Benefico Re de la Stanga della Croce Bianca organizza la tradizionale sfilata di carnevale per le vie del quartiere di San Massimo.

Per agevolare lo svolgimento della manifestazione, sono previste una serie di modifiche al piano di viabilità.

Dalle 11 alle 18 di domenica 10 febbraio sarà istituito il divieto di sosta con rimozione, ambo i lati, in piazza Risorgimento, via Romagnoli, via Sant’Euprepio, via Milone, via Sant’Annone, via Teobaldo, via Bonincontro, via Barbaro, via Lucio III, piazza Cimarrusti e Turazza.

Sempre domenica, dalle 13 alle 17.30 e comunque fino al termine della sfilata, sarà istituito il divieto di transito in piazza Risorgimento, via Romagnoli, via Urbano III, via San Lucillo, via Sant’Euprepio, via Milone, via Sant’Annone, via Teobaldo, via Bonincontro, via Barbaro, via Lucio III, piazza Cimarrusti e Turazza, piazzale della Chiesa, via Urbano III e via Anselmi.