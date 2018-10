Alcuni film e corti della Settimana della Critica di Venezia al Pindemonte

Domani, lunedì 8 ottobre, secondo appuntamento al cinema Pindemonte di Verona con l'edizione 2018 de "Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia. I Film della Settimana della Critica". Fino a giovedì 18 ottobre, gli appassionati di cinema potranno assistere gratuitamente, nei cinema aderenti alla Fice, alla proiezione di opere provenienti dalla 33esima Settimana Internazionale della Critica, sezione autonoma e parallela della Mostra del Cinema di Venezia.

L'appuntamento con il cinema d'autore per domani comincia alle 20 quando, alla presenza del regista Tommaso Perfetti verrà proiettato "Malo tempo" (Italia - 19'), vincitore del Premio al Miglior Cortometraggio nella sezione "SIC@SIC". Luciano sconta la sua pena rinchiuso in casa, tra mura strette e giornate sempre uguali, il tempo che scorre lentamente scandito sempre dalle stesse azioni. La sua condanna è il vuoto, l'angoscia di una vita in attesa di qualcosa che non arriva. Luciano passa le ore a cantare canzoni drammatiche e piene di passione, che forse nessuno capisce. I genitori lo curano, ma sono anche i suoi carcerieri e il giovane, con la faccia e il corpo da delinquente, si prepara per ricominciare tutto daccapo.

Spetterà poi allo sceneggiatore Marco Borromei presentare "Saremo giovani e bellissimi" (Italia - 92'), esordio al lungometraggio di Letizia Lamartire. Isabella ha diciott'anni nei primi anni Novanta ed è una star. Incide un album che ha un enorme successo e che per un'estate intera passa su tutte le radio. Poi più niente. Oltre vent'anni più tardi, canta quegli stessi brani in un locale di provincia col figlio Bruno, chitarrista. È a causa del ragazzo che la sua carriera si è fermata o almeno questo è quello che lei si racconta. Bruno e Isabella sembrano più fratello e sorella che madre e figlio, sono legati da un rapporto a tratti morboso, uniti contro il mondo. Questo legame però si rompe quando Bruno incontra Arianna, leader di un gruppo rock, che gli propone di entrare nella sua band.

Alle 22, il regista Loris Giuseppe Nese introdurrà il pubblico in sala a "Quelle brutte cose" (Italia - 11') cortometraggio premiato nella sezione "SIC@SIC" quale Miglior Contributo Tecnico. I genitori non li scegli, nemmeno il posto in cui nasci. È ciò che pensa una figlia incapace di ribellarsi. Da bambina ha trascorso molto tempo con sua madre, una fervente cattolica, ma avrebbe preferito stare con il padre, impegnato a nascondere una relazione extraconiugale di cui tutti sono silenziosamente a conoscenza. Oggi, il tempo dentro e fuori casa scorre lento e i problemi familiari sono soffocati nel silenzio, sullo sfondo della periferia campana.

A seguire "Adam und Evelyn" (Germania - 95') di Andreas Goldstein, romanzo di formazione sentimentale all'ombra della caduta del muro di Berlino. Estate 1989, Germania Est. Adam lavora come sarto, Evelyn come cameriera. I due stanno pianificando una vacanza insieme, quando Evelyn scopre che Adam la tradisce. Decide così di partire da sola per le vacanze in Ungheria, ma Adam la segue con la sua auto. Con la caduta del confine con l'Austria, in Ungheria tutto è cambiato. Le frontiere sono aperte, come lo è anche la possibilità per Evelyn e Adam di decidere in quale mondo scegliere di costruirsi una vita felice.

Tutti i film stranieri sono proiettati in lingua originale sottotitolati in italiano.