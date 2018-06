Servizio idrico sospeso e possibili cali di pressione nella zona della Bassa

A causa di un importante intervento di manutenzione alla condotta idrica sita in località Ponte della Motta, nel comune di Veronella, tra le ore 22 di martdì sera e le 3 del mattino di mercoledì 27 giugno, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua in tutto il territorio comunale di Veronella e Albaredo d’Adige. Sempre nelle ore indicate potranno verificarsi cali di pressione anche in una decina di comuni della pianura veronese (Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S.Anna, Cologna Veneta, Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo di Guà, Terrazzo, Villa Bartolomea e Zimella), collegati alla rete idrica di Ponte della Motta.

I lavori, realizzati da Acque Veronesi, sono stati appositamente programmati durante le ore notturne per limitare al minimo i disagi. La società ricorda che è a disposizione degli utenti il numero verde Guasti 800734300, attivo 24 ore su 24.