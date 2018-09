A Valeggio l’amministrazione ricerca i suoi volontari del Servizio Civile Nazionale

Anche quest'anno il Comune di Valeggio sul Mincio avrà la possibilità di allargare il proprio organico con l'inserimento di un paio di volontari del Servizio Civile Nazionale. Nel Bando Nazionale, infatti, è presente il progetto dell’ULSS 9 Scaligera ("Con occhi nuovi"), che selezionerà volontari che faranno servizio nei centri per minori e giovani da 0 a 21 anni, attività di animazione e socializzazione, supporto scolastico ed educativo, servizio presso i centri ricreativi-culturali e a domicilio degli anziani e sostegno all’anziano e al disabile nella vita quotidiana e nella partecipazione ad attività di socializzazione.

Il bando è aperto ai giovani tra i 18 e i 29 anni (non compiuti) in possesso della patente B e scade alle ore 14:00 di venerdì 28 settembre 2018.

Le domande possono essere presentate esclusivamente via PEC di cui è titolare l’interessato allegando tutta la documentazione in pdf a: protocollo.aulss9@ pecveneto.it, a mezzo “raccomandata A/R” (fa fede la data del timbro postale) o consegnata a mano presso la sede Polifunzionale di Bussolengo in Via C.A. Dalla Chiesa s/n.

Chi presenta domanda è convocato senza altra comunicazione per il test di selezione presso l’aula magna della sede Polifunzionale di Bussolengo via Carlo Alberto Dalla Chiesa mercoledì 3 ottobre alle ore 9.30. Successivamente sarà comunicata data del colloquio.

Per informazioni è possibile telefonare il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 ai n. 329.0175134 – 045.671272 o scrivere a: snc@aulss9.veneto.it – sito: www.aulss9.veneto.it.

«Forza giovani! Vi aspettiamo – dice l’assessore alle politiche sociali Marco Dal Forno – per fare una bella esperienza, dedicarsi a dei servizi per i più piccoli e anche iniziare ad incassare qualche soldino».