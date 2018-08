Servizio Civile, riaprono i bandi. Due i progetti del consorzio Sol.Co.

Estate 2018, non solo caldo, sole, mare e vacanze. Riaprono i bandi per il Servizio Civile Regionale e Nazionale per tutti i giovani dai 18 ai 28 anni.

Il Servizio Civile offre ai giovani l'opportunità di: confrontarsi con un vero contesto lavorativo, mettere a frutto le proprie capacità e competenze, apprendere una professione, impegnarsi in un'attività utile alla collettività, contribuendo alla crescita e al miglioramento del paese. Lo sa bene il consorzio Sol.Co. Verona, consorzio di cooperative sociali del veronese, ente accreditato per il Servizio Civile dal 2002, che nel corso della sua storia ha accolto più di 200 volontari, impegnati in 37 progetti, dei quali quasi il 20% è rimasto a lavorare all'interno della rete delle cooperative socie, raggiungendo anche ruoli di responsabilità.

Con l'apertura dei bandi per il Servizio Civile Regionale e Nazionale, Sol.Co. Verona ricerca 14 giovani da inserire all’interno di due progetti: "Occupiamoci … della comunità, delle persone, di noi" per il Servizio Civile Nazionale e "Sinergie di Crescita" per il Servizio Civile Regionale.

"Occupiamoci…della comunità, delle persone, di noi" è un progetto che mira a ricostruire la rete sociale di chi è più debole, per prevenire l'emarginazione delle persone vulnerabili e a rischio. "Sinergie di crescita" è un progetto che entra nel territorio offrendo luoghi e spazi di animazione e aggregazione in modo da rafforzare la rete dei rapporti tra le persone in un periodo storico dove la crisi economica e il digitale tendono a penalizzare la costruzione di veri rapporti tra le persone.

I volontari verranno inseriti nei servizi delle cooperative del consorzio: centri aperti, asili nidi, centri infanzia, servizi estivi, laboratori protetti, Ceod, residenza per anziani, dove parteciperanno alla realizzazione delle attività quotidiane e all'organizzazione di laboratori, attività didattiche, eventi di animazione territoriale, gite e uscite nel territorio, scambi con altre realtà del territorio.

