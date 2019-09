Servizio Civile Nazionale: sei i progetti disponibili nel Comune di Verona

C’è tempo fino al 10 ottobre per aderire al Servizio Civile Nazionale in Comune. I giovani, dai 18 ai 28 anni, possono presentare domanda per i 6 progetti attivati a palazzo Barbieri. In totale sono 28 i posti disponibili, così suddivisi: 2 alle Politiche giovanili, 2 all’Ecosportello, 2 al Centro Interculturale Casa Ramia, 10 ai musei di Storia Naturale e di Castelvecchio, 8 nelle biblioteche e Servizi audiovisivi e 4 all’area cultura e turismo, al Centro Internazionale di Fotografia, all’Università dell’Educazione Permanente e al Verona Film Festival.

I progetti, della durata di un anno, prevedono un impegno di 25 ore alla settimana. Ad ogni volontario sarà corrisposto un assegno mensile di 439,50 euro.

Le domande andranno presentate online all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, sezione SPID, entro le ore 14 di giovedì 10 ottobre.

Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Politiche Educative, Scolastiche e Giovanili di via Ponte Aleardi 15 (tel. 0458078785 – 76 -87) o collegandosi al sito www.politichegiovanili.comune.verona.it