Trasferimenti "più comodi" per le piante delle serre comunali di Verona

Il primo servizio l’ha effettuato proprio giovedì mattina, in occasione della cerimonia per il Giorno del Ricordo. Le piante e le composizioni floreali che per l’occasione hanno abbellito la Gran Guardia, sono state infatti trasportate dalle serre comunali con il nuovo furgone Fiat Ducato, dal 6 febbraio a disposizione del servizio Serre Addobbi floreali del Comune.

Uno strumento di lavoro che, per la capienza e le caratteristiche specifiche, consentono al personale di lavorare in maniera più efficiente, ottimizzando i tempi e garantendo la sicurezza delle piante che vengono portate da una sede comunale all’altra per eventi e manifestazioni istituzionali.

Il nuovo mezzo va a sostituire un vecchio furgone scoperto, che veniva usato anche d’inverno.

L’acquisto del Fiat Ducato rientra nel programma di rinnovo del parco veicoli comunale avviato dall’amministrazione per dotare i diversi settori di mezzi che meglio rispondono alle esigenze di servizio.

Il nuovo veicolo ha una cilindrata di 2287 cc, alimentazione a gasolio. È stato acquistato tramite procedura di gara sul Mercato Elettronico, aggiudicata alla ditta Brennero S.p.A al prezzo di 21.650 euro.

«Per lavorare bene servono gli strumenti adatti – ha detto l’assessore alle Strade e Giardini Marco Padovani giovedì mattina in visita alle serre di Porta San Giorgio -. Per il settore Serre e Addobbi floreali questo furgone fa la differenza, visto che permetterà non solo di trasportare molte più piante in un unico viaggio, ma anche di preservarle al meglio, al riparo dal freddo e dalle intemperie».

«Prosegue l’impegno dell’amministrazione per dotare il Comune di mezzi nuovi, più efficienti e sicuri – aggiunge l’assessore alla Programmazione approvvigionamenti Edi Maria Neri, anche lei in sopralluogo alle serre comunali -. Nel caso specifico, il furgone è stato scelto con tutte le caratteristiche ritenute importanti per svolgere al meglio il servizio di trasporto delle nostre piante».