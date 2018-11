Il Presidente Mattarella inaugura l'anno accademico: «Cultura è spirito critico»

«Sono davvero lieto di essere per la seconda volta in questa veste a Verona, - ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso del suo intervento all'ateneo scaligero - la prima era al Vinitaly, oggi per l'inaugurazione dell'anno accademico della vostra università. Un ateneo che in poco tempo si è affermato come un punto di riferimento nel panorama italiano. Vorrei ringraziare molto il Magnifico Rettore, sottolineando il suo appello a "far uscire fuori dall'università la cultura", anche, perché no, nelle osterie, contribuendo a diffondere la cultura ovunque».

La cultura e lo spirito critico

«La cultura produce spirito critico,- ha poi aggiunto il Presidente della Repubblica - e uno studio senza spirito critico non potrebbe produrre cultura. La differenza tra cultura ed erudizione è essenziale. La cultura aperta, capace di trasmettere conoscenze e spirito critico è elemento fondamentale per una società. Lo spirito critico suggerisce un atteggiamento di partecipazione nella vita della società cui si appartiene e questo è un elemento fondamentale per tutte le democrazie. Tutti siamo coinvolti nella vita comune e nella vita istituzionale».

Le migrazioni «fenomeno strutturale»

Il Presidente Mattarella si è quindi infine soffermato sul tema dei flussi migratori: «Il fenomeno delle migrazioni non è di carattere emergenziale, bensì strutturale, una sfida che ci coinvolge tutti e richiama alla responsabilità. L'Italia è stata sovente lasciata sola, per questo governi di diversa connotazione politica hanno richiesto all'Europa che non siano soltanto alcuni Paesi, ma tutti quanti ad occuparsi del governo e della gestione del fenomeno. Anche per questo, - ha quindi concluso il Presidente della Repubblica - ogni sede, ogni occasione, ogni documento che richiami alla responsabilità condivisa dell'intera comunità internazionale è prezioso».