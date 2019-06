Il ballerino Sergei Polunin sugli spalti per "La Traviata": «Il mio Romeo ispirato da Zeffirelli»

Sergei Polunin è stato ospite ieri, venerdì 21 giugno, a Verona per assistere in Arena alla prima de “La Traviata”, ultimo lavoro firmato da Franco Zeffirelli, da poco scomparso. Viaggia sul filo dell’arte, quella della danza e del cinema, la connessione tra il ballerino Sergei Polunin e il regista Franco Zeffirelli, attraverso una delle più grandi storie mai narrate e una città tra le più belle al mondo.

La tragedia di Romeo e Giulietta, che ha in Verona il suo magico palcoscenico, ha trovato forma visiva nel 1968 attraverso l’omonimo film di Zeffirelli, una delle trasposizioni più fedeli e acclamate dell'opera shakespeariana. Immagini di amore e dramma, che si fanno danza e musica nel balletto musicato da Prokofiev, di cui Polunin sarà protagonista il prossimo 26 agosto, per la prima mondiale all’Arena di Verona con coreografie di Johan Kobborg.

Videointervista a Sergei Polunin e al coreografo Johan Kobborg (qui la traduzione)

Ed è proprio in Arena che ieri è andata in scena la prima de "La Traviata", ultimo lavoro diretto da uno dei più celebri registi italiani, scomparso da poco. Un luogo iconico e un maestro del cinema, che trovano un punto di contatto nell’arte di Sergei Polunin, interprete della bellezza della danza e di un’opera immortale.

«Zeffirelli è stato uno dei più grandi registi italiani, - ha detto Sergei Polunin ricordando l’artista scomparso - sono contento di essere a Verona per assistere a "La Traviata" per la prima volta e celebrare un regista leggendario. Sono affascinato dal cinema e guarderò il suo film (Romeo e Giulietta, 1968 ndr) per farmi ispirare».

«Mi rende felice poter danzare sul palcoscenico dell’Arena, - ha quindi aggiunto la "rockstar sulle punte" Sergei Polunin - un luogo meraviglioso, spero che la città sia orgogliosa di ospitare il nostro spettacolo "Romeo & Giulietta". Romeo è un personaggio non solo romantico, ma soprattutto passionale, vivace: cercherò di interpretarlo con questo spirito, e farlo a Verona lo rende una grande emozione».