Attualità Veronetta / Lungadige Re Teodorico

Verona, Ponte Nuovo a senso unico per consentire indagini strutturali

Il cambiamento di viabilità sarà in vigore fino a mercoledì 27 maggio. La circolazione è consentita in direzione piazza San Tomaso. Divieto di svolta a destra per chi percorre lungadige Re Teodorico