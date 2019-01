Lavori lungo le strade provinciali, sensi unici alternati su SP 47/a e SP 42

A causa di due cantieri che restringono le carreggiate, la Provincia di Verona è stata costretta ad istituire temporaneamente sensi unici alternati in due strade provinciali.

Il primo senso unico alternato era già stato ordinato sulla Strada Provinciale 47/a "delle Valli Grandi", per il completamento dei lavori per la realizzazione di una ciclopedonale in località Maccacari a Gazzo Veronese. Il restringimento è circa al chilometro 7 ed è stato prorogato fino al 31 marzo.

Nuovo è invece il senso unico alternato scattato sulla Strada Provinciale 42 "della Merlana", al chilometro 0,5 nel territorio comunale di Legnago. È stato anche ridotto il limite massimo di velocità a 30 chilometri orari. Il tutto per permettere la posa di cavidotti per le linee elettriche. L'ordinanza è in vigore fino all'8 febbraio, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 17.