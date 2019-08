Nuovi sensi unici in quartiere Navigatori «come richiesto dai residenti»

Nuovi sensi unici all’interno del quartiere Navigatori. Da domani, 29 agosto, per rendere più sicura e scorrevole la viabilità, alcuni tratti di via Vespucci, via Melotto, via Vivaldi e via Pigafetta saranno percorribili in un’unica direzione, come richiesto dai residenti.

Nello specifico, sono interessati dal cambio di viabilità via Vespucci, nel tratto e con direzione dall’incrocio con via Marco Polo fino a quello con via Melotto; via Melotto, dall’intersezione con via Vespucci fino a quella con via Pigafetta; via Pigafetta, dall’incrocio con via Vespucci fino a quello con via Vivaldi e da via Melotto a via dei Ponti; via Vivaldi, dall’intersezione con via Pigafetta fino a quella con via Marco Polo.

«Su segnalazione dei residenti e dopo aver fatto le dovute valutazioni – spiega l’assessore alla Viabilità Luca Zanotto -, abbiamo deciso di istituire una nuova viabilità ai Navigatori. Grazie a questi nuovi sensi unici, le vie saranno più scorrevoli e sicure per tutti gli utenti della strada, dagli automobilisti ai ciclisti. Scopo è anche quello di migliorare la vivibilità all’interno del quartiere e mettere in sicurezza gli spostamenti di residenti e famiglie che, ogni giorno, accedono al parco giochi e al centro intergenerazionale di casetta Maritati».