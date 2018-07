Occhi puntati a Selva di Progno, dopo il matrimonio gay dell'ex parroco

Tanti occhi saranno puntati questa sera, 5 luglio, a Selva di Progno. Come annunciato giorni fa, il vescovo di Verona Giuseppe Zenti farà visita alla comunità di parrocchiani scossa dalla notizia del matrimonio dell'ex parroco Giuliano Costalunga con il suo compagno Pablo. Zenti aveva dichiarato che quel matrimonio, celebrato in Spagna, era triste perché Giuliano Costalunga non aveva chiesto nessuna dispensa e quindi formalmente era ancora un sacerdote. Un sacerdone che non solo si stava sposando, ma per di più con un uomo. Un episodio sconcertante per la curia veronese.

Ma stasera a Selva di Progno ci sarà anche il diretto interessato, Giuliano Costalunga, che anche attraverso il suo legale ha spiegato la sua posizione e spera di poterla riaffermare anche questa sera. Costalunga ha ribadito che l'8 febbraio scorso aveva inviato una raccomandata con cui comunicava la sua decisione di abbandonare il sacerdozio. Insomma, per Costalunga, Zenti avrebbe mentito nell'affermare che Giuliano Costalunga era ancora don Giuliano Costalunga, lo scorso aprile, quando si sono celebrate le nozze.

Infine, hanno annunciato la loro presenza sempre questa sera a Selva di Progno i militanti di Forza Nuova, in aperto contrasto con il vescovo.