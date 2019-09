Da Sorgà sono ripartite le selezioni per «Miss Mamma Italiana 2020»

A pochi giorni dalla finale della 26esima edizione, che si è tenuta a Gatteo Mare e che ha visto trionfare con il titolo di «Miss Mamma Italiana 2019» la 42enne padovana Emanuela Bonamin, sono ripartite le selezioni per «Miss Mamma Italiana 2020».

Il concorso nazionale è curato da Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e patron del concorso) e riservato a tutte le mamme tra i 25 ed i 45 anni. Per la fascia «Gold» possono invece concorrere le mamme dai 46 ai 55 anni, mentre per la fascia «Evergreen», le mamme con più di 56 anni.

Al Parco della Saggina di Sorgà, in occasione della «Sagra del Pessin», si è svolta una selezione, con 16 mamme partecipanti, le quali hanno dovuto sfilare in passerella con abiti eleganti ed hanno sostenuto anche prove di abilità.

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Elisabetta Esposito, 44 anni, libera professionista di Montemerlo di Cervarese Santa Croce, sposata con Luigi e mamma di Noah di 3 anni. Per la categoria «Gold» ha vinto Evelin Vurro, 47 anni, educatrice di Verona, mamma di Noemi di 5 anni. Infine, per la categoria «Evergreen», ha vinto Cristina Zanini, 56 anni, oss di Sorgà e mamma di Ilenia e Camilla.

Ma il pass di accesso alle prefinali nazionali se lo sono aggiudicato anche Vjollca Selini, 43 anni, manager, di Bonferraro; Doris Fernandez, 31 anni, insegnante di ballo di Torri di Quartesolo; Chiara Medea, 42 anni, export area manager di Treviso; Olga Popa, 34 anni, impiegata di Bolzano; Lorena Campagnolo, 37 anni, estetista di Colceresa; Ermira Ndoj, 41 anni, impiegata di Monzambano; Patrizia Lorenzi, 41 anni, barista di Bolzano e Annamaria Faccioni, 52 anni, parrucchiera di Sorgà.