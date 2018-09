Segala annuncia: "Quasi pronto il piano urbano della mobilità sostenibile"

Il piano urbano della mobilità sostenibile è quasi pronto e sarà uno strumento fondamentale per pianificare i prossimi interventi per promuovere l'uso della bici. Nel frattempo proseguiamo con la sensibilizzazione, soprattutto verso i più giovani, attraverso le scuole.

L'annuncio è dell'assessore all'ambiente del Comune di Verona Ilaria Segala ed è giunto oggi, 28 settembre, durante un convegno organizzato da università, Fiab e gli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti di Verona. La giornata di studio si è concentrata sulla mobilità ciclistica e sulle possibili soluzioni per migliorarla. Un momento dunque giusto per anticipare il completamento ormai vicino del nuovo piano urbano della mobilità sostenibile di cui Verona si vuole dotare. E prima dell'annuncio, l'assessore Segala ha manifestato la propria felicità per gli ultimi dati diffusi dalla Fiab che testimonierebbero un aumento dell'utilizzo delle biciclette da parte dei veronesi.

Fin da subito l'amministrazione ha dato priorità alla mobilità sostenibile e in particolare all'uso della bici come mezzo alternativo all'auto - ha dichiarato l'assessore alla viabilità Luca Zanotto nel suo intervento durante il convegno - Ne sono esempio, il ripristino dell'ufficio comunale per le biciclette ma, soprattutto, l'avvio di alcuni tra i più importanti progetti di ciclabilità sul territorio, tra cui il completamento della ciclopista del sole, importante anche a livello turistico, e la realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra i quartieri del Saval e San Zeno. Grazie al cofinanziamento della Regione, inoltre, è confermata anche la ciclabile Porta Palio-Castelvecchio-Piazza Bra.