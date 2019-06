Messedaglia, scuola più ciclabile. E il concorso Muoversi premia un'altra donna

Percorre a piedi dieci chilometri al giorno, per andare al lavoro ma anche per spostarsi in città. E in alternativa, usa la bici o l’autobus. Elisabetta Barana, donna di origine polacca ma residente a Verona da 24 anni, fa della mobilità sostenibile uno stile di vita. E ora avrà uno strumento in più per spostarsi: la bicicletta elettrica che ha vinto partecipando al concorso Muoversi.

È stata ancora una volta una donna la prima estratta del progetto promosso da Comune di Verona e Agsm per il mese di maggio. Al secondo estratto è andato invece un abbonamento annuale all'autobus cittadino Atv, mentre per altri tre estratti è stato messo in palio un abbonamento al bike sharing cittadino.

La consegna dei premi è avvenuta oggi, 5 giugno in municipio, alla presenza degli assessori all'ambiente Ilaria Segala e alla mobilità e traffico Luca Zanotto, entrambi soddisfatti dei numeri che sta registrando l'iniziativa.

E non è un caso che le premiazioni si siano svolte proprio questa mattina. Oggi, infatti, in tutto il mondo si festeggia la giornata mondiale dell'ambiente, con iniziative di sensibilizzazione sul tema. Le scuole superiori si sono date appuntamento al Parco dell'Adige Giarol Grande, a conclusione del Campionato Scolastico di Ciclabilità che ha visto gli studenti impegnanti durante l’anno nell'usare la bici come mezzo di spostamento quotidiano nel percorso casa-scuola.

Nove gli istituti superiori della città che hanno partecipato al progetto, per un totale di 7.800 studenti coinvolti, dei quali 4.440 residenti nel Comune di Verona. L'istituto più virtuoso è stato il liceo Messedaglia, con il maggior numero di studenti ciclisti residenti a Verona, 203 ragazzi pari al 23% degli iscritti alla scuola. Al liceo è stato assegnato come premio la somma di 750 euro, che verrà usata per promuovere tra i giovani l’uso della bici.

Migliorano, infine, i dati di Muoversi, la app che serve a partecipare al concorso e che misura i chilometri percorsi dai partecipanti utilizzando mezzi sostenibili. Rispetto ad aprile, primo mese di attivazione, in maggio i bonus totali di spostamento sono quasi raddoppiati, passando da 2.795 a 4.500. Significa che nell’ultimo mese i cittadini veronesi hanno usato molto meno l'auto.

A causa della pioggia, in maggio gli spostamenti registrati dagli utenti sono stati per la maggior parte a piedi (80%), in bicicletta (13%) e autobus (7%).

Dal primo giorno di giugno è partito il nuovo monitoraggio, che varrà per i mesi di giugno, luglio e agosto.