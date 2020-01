Seconda circoscrizione: «Si riapra il sentiero in località Sabbionara»

Il consiglio della seconda circoscrizione di Verona è tornato sul tema della chiusura del tratto di collegamento tra strada dei Monti e via San Rocco, in località Sabbionara. Nel marzo 2018 il tratto era stato chiuso dal proprietario del fondo che lo attraversava. Già a quel tempo la circoscrizione aveva interpellato il Comune, sottolineando la necessità di attivarsi per riaprire la strada, in quanto era un transito ciclopedonale molto frequentato.

A sostegno di una nuova richiesta di affrontare la questione, presentata all'amministrazione comunale, abbiamo allegato documenti conservati in Archivio di Stato che, pur non avendo in sé valore probatorio, dimostrerebbero come tale tratto, a partire dal Catasto Napoleonico e successivamente nel Catasto Austriaco e in quello Italiano di inizio secolo scorso, era identificato come strada - ha dichiarato la presidente della circoscizione Elisa Dalle Pezze - Inoltre sono depositati in Comune dei progetti datati al 1994 che in un più ampio ragionamento sulla mobilità sostenibile vedevano nella Sabbionara il punto di raccordo tra Verona e la Valpolicella. Non dobbiamo inoltre dimenticare le tante segnalazioni e richieste che in questo anno sono pervenute alla circoscrizione da parte di cittadini ed associazioni a dimostrazione di una percezione collettiva rispetto alla necessaria transitabilità di quel sentiero. Ora spetta all'amministrazione comunale attivarsi. La circoscrizione ha voluto comunque riconfermare la necessità di ritornare sul tema con un voto espresso a maggioranza. E chiediamo a quei cittadini che hanno transitato lungo il sentiero di far pervenire alla circoscrizione e al comune la propria segnalazione.